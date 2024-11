De Wever poursuit sa mission, Philippe Lamberts conseiller d'Ursula von der Leyen et les prix de l'alimentation… Notre sélection d'articles à écouter

La mission de Bart De Wever prolongée par le Roi pour former un gouvernement fédéral, l'ex-eurodéputé écologiste belge Philippe Lamberts qui devient conseiller de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et l'augmentation des prix de l'alimentation plus forte en Belgique que chez nos voisins… Voici les 3 articles de L'Echo à écouter aujourd'hui.