Manifestation des agriculteurs, droits d'enregistrement à Bruxelles et le projet d'IPO de Klarna… Notre sélection d'articles à écouter

L'angoisse qui grandit autour du Mercosur chez les agriculteurs, qui manifestent à Bruxelles, les retombées de la réforme des droits d'enregistrements en Région bruxelloise et Klarna, la star du "buy now, pay later", qui dépose son projet d'introduction en bourse… Voici les 3 articles de L'Echo à écouter aujourd'hui.