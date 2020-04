Arthus de Bousies, Natura Bister: "Certains clients ont de plus en plus de mal à payer" (vidéo)

Pour Arthus de Bousies, CEO de Natura Bister: "l'aspect humain est redevenu la partie la plus importante."

Interview express en visioconférence pour prendre la température auprès de quelques patrons qui nous livrent leur vision de leur business sous confinement. Arthus de Bousies craint des conséquences à long terme.

Pour le groupe Natura Bister, tout tourne, après une dizaine de jours d’arrêt pour la production de mayonnaise et de sauces de Natura. "On fonctionne au jour le jour et c’est assez sportif", explique Arthus de Bousies, le CEO du groupe agroalimentaire.

Arthus de Bousies, CEO de Natura Bister: "Certains clients ont de plus en plus de mal à payer"

Les ventes de la moutarde Bister ont véritablement explosé dans la distribution, alors que le marché professionnel (Horeca et industrie), qui représente tout de même 30% du chiffre d’affaires, s’est naturellement effondré.

"On ne peut pas encore mesurer l’impact réel de la crise sur nos activités. Il y aura un effet à retardement", estime de Bousies. "Certains clients ont de plus en plus de mal à payer. Cela risque de se prolonger à plus long terme", craint-il.

Lire aussi | Le Belge est naturellement prudent, les casinos en lignes en font les frais

Si la production a bien repris, elle a dû s’adapter aux mesures de distanciation sociale. "On ne peut tourner que sur une ligne au lieu de deux", précise le patron.