Eggo réclame des règles claires pour les loyers commerciaux (vidéo)

Les 46 points de vente du fabricant de cuisines Eggo sont totalement à l'arrêt depuis le 17 mars. L'activité de production et de livraison a pu continuer quelques jours de plus, mais s'est heurtée rapidement au flou réglementaire autour des règles de distanciation sociale dans les camions et chez le client lors de la livraison et du montage. "Nous avons donc finalement préféré tout arrêter, même si on devrait pouvoir reprendre cette activité progressivement", constate Frédéric Taminiaux, CEO de Eggo.