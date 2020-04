Etilux accélère son plan stratégique (video)

Issue de l'étiquetage, la société liégeoise est devenue de plus en plus technologique avec le temps. Elle repose aujourd'hui sur quatre piliers: l'étiquetage, la traçabilité, l'audiovisuel et les équipements de protection. "Cette diversification nous permet aujourd'hui d'assez bien résister à la crise. Nous avons perdu 30 à 40% de notre volume d'activité, mais certaines activités compensent le recul des autres. C'est le cas notamment dans l'étiquetage et la signalétique, très demandés dans le cadre des mesures de distanciation sociale", commente Quentin Gemoets, administrateur délégué.