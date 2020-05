"Les ventes de voitures sur stock bénéficieront de belles conditions" (vidéo)

Depuis deux mois, les activités des garagistes et des marchands de voitures étaient quasiment totalement à l'arrêt du fait des règles de confinement. Le groupe Schyns qui compte 14 points de vente pour les marques du groupe Peugeot-Citroën en région liégeoise n'échappait évidemment pas à la règle. Depuis ce lundi 11 mai, les activités ont pu reprendre comme la plupart des commerces à la plus grande satisfaction de Paul-Hervé Polet, COO du groupe Schyns.

"Le mois de mars largement et bien évidemment le mois d'avril ont été catastrophiques avec des commandes inexistantes . Depuis la réouverture, nous allons recommencer à livrer les voitures commandées précédemment, notamment celle du salon. Nous récupérerons le chiffre d'affaires sur les entretiens et l'après-vente, qui a été reporté . Mais qu'en sera-t-il des achats?", s'interroge-t-il. Si pour le BtoB les échéances de leasing assurent le renouvellement du parc, pour les particuliers la situation est plus incertaine . "Ce sera avant tout une question de confiance ."

Le concessionnaire ne va pas se lancer dans une politique commerciale très agressive pour récupérer du chiffre d'affaires. "Néanmoins, les clients qui ne seront pas trop regardant sur telle ou telle option et pourront acheter des modèles de stocks bénéficieront de belles conditions, c'est certain. On a tous intérêt à ce que les ventes repartent le plus rapidement possible, les constructeurs comme les distributeurs."