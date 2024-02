Changemakers | Hentrac, la start-up qui soulage les entreprises du stress lié à la durabilité

Bon nombre d’entreprises doivent toujours piocher manuellement dans leurs données pour savoir dans quelle mesure leur chaîne d’approvisionnement et de production est durable. Le logiciel d'Hentrac permet d’automatiser cette recherche et de la rendre plus claire. L'entreprise est l’une des nominées pour Changemakers, un prix décerné par L’Echo et De Tijd à des entreprises qui génèrent un impact positif sur l’environnement.