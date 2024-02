Changemakers | Unilin étend la circularité à tous ses produits à l’aide d’une technologie propre

Grâce à un processus R&D approfondi, Unilin développe une technologie permettant de recycler et de réutiliser autant que possible les matières premières de tous ses produits, qu’il s’agisse d’isolation, de sols ou de panneaux de meubles. L'entreprise est l’une des nominées pour Changemakers, un prix décerné par L’Echo et De Tijd à des entreprises qui génèrent un impact positif sur l’environnement.