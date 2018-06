Brésil-Belgique, finale de rêve pour AB InBev

Surprenant! Une étude menée par deux économistes montre que les performances des nations lors des Coupes du monde de 1970 à 2014 sont corrélées avec la manière dont les joueurs apparaissent sur les vignettes Panini. Les équipes dont les joueurs apparaissent les plus en colère ou les plus heureux ont enregistré de meilleures performances par rapport à des équipes avec des joueurs inexpressifs.

L’étude a été menée par des chercheurs de la Toulouse School of Economics et de l’Université de Rosario en Colombie. Astrid Hopfensitz et Cesar Mantilla ont publié les résultats de l’étude dans le très sérieux Journal of Economic Psychology.

Les deux économistes ont récolté plus de 4.000 images Panini et utilisé un software de détection des expressions du visage.

Colère et bonheur, disent-ils, sont associés à une certaine dominance. La colère évoque l’hostilité envers les autres équipes et le bonheur évoque la confiance. Les équipes "heureuses", étant plus confiantes que les autres, marquent davantage de buts alors que les équipes en colère en encaissent moins. D’où les bons résultats sur le terrain.

En bons économistes, les auteurs soulignent toutefois certaines limites de leur étude. On évoque des joueurs qui ont "l’air heureux", on ne sait pas s’ils le sont réellement. Surtout, il s’agit bien ici de corrélation et non de lien causal. Ce sont bien d’autres facteurs qui déterminent les résultats des équipes…