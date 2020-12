Bulle? Vous avez dit bulle?

Des introductions boursières plutôt tonitruantes à Wall Street. Les investisseurs sont-ils trop optimistes?

+86% pour l'action DoorDash, la plateforme américaine de livraison de repas, lors de son premier jour de cotation mercredi à Wall Street. Et +113% le lendemain pour Airbnb, la plateforme de location de logements. Champagne pour les introductions en bourse (IPO)! Ceci dans le contexte d'une certaine euphorie ambiante. L'indice boursier S&P 500 affiche une hausse de 13% depuis le début de l'année. Mais que dire alors du Nasdaq Composite, en progrès de 37%?

Alors, bulle spéculative ou pas? D'un côté, il y a ceux qui mettent simplement en garde contre les valorisations excessives, comme la Banque des règlements internationaux. Il y en a d'autres qui tirent clairement la sonnette d’alarme, comme le financier Georges Ugeux (« Cela va éclater. La situation est intenable sur les marchés »).

Et puis, d'un autre côté, il y a des avis parfois un peu surprenants comme celui du prix Nobel d’économie Robert Shiller, grand spécialiste des bulles spéculatives. Alors que l’on aurait pu le croire inquiet, eh bien non. Il avoue que malgré les risques et les ratios cours/bénéfices élevés, le comportement de la bourse américaine n'est peut-être pas aussi absurde que certains le croient. Parce que, explique-t-il, il convient de tenir compte des taux d’intérêt qui restent très bas.

Alors à qui doit-on se fier ? Deux professeurs irlandais ont publié très récemment un intéressant livre sur les bulles financières (« Boom and Bust », Cambridge University Press). Pour John Turner et William Quinn (Queen’s University Belfast), il convient d’abord de définir ce qu’est une bulle. Et sur ce sujet, ils apparaissent en désaccord avec Shiller pour qui une bulle est liée au comportement irrationnel des investisseurs. Turner et Quinn se réfèrent plutôt à la définition de l’historien des crises, Charles Kindleberger. Ce dernier définit une bulle comme un mouvement important des prix d’un actif vers le haut, suivi d'une chute tout aussi importante. L’implication de cette définition est qu’une bulle ne peut être identifiée avec certitude... qu’après son explosion. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas (encore) de bulle aujourd’hui...

Pour autant, affirment les auteurs, les bulles ne sont pas imprévisibles. Ils expliquent qu'une bulle financière s’apparente à un incendie, difficile à maîtriser lorsqu’il se déclenche. Ils parlent d’ailleurs du « triangle de la bulle » par analogie avec le « triangle du feu ». Un incendie ne peut se produire que si trois éléments sont réunis (oxygène, combustible, chaleur).

Dans le cas d'une bulle financière, l’oxygène est la possibilité d’acheter et de vendre aisément des titres (« marketability »). Aujourd’hui, via les applications sur smartphone, il est aussi simple d’acheter des actions qu’un ticket de train.

Le combustible, c’est le crédit facile et la baisse des taux d’intérêt. Nous sommes très clairement dans une telle période grâce à l'action des banques centrales.

Enfin, dernier élément, la chaleur n'est autre que la spéculation. Durant les bulles, un grand nombre de novices deviennent des spéculateurs qui n’investissent que sur base du « momentum »: ils achètent quand les cours montent et vendent quand les prix baissent. Une fois la bulle en cours, des professionnels peuvent acheter des actions qu’ils savent manifestement surévaluées, en espérant les revendre aux derniers entrés.

L'étincelle

Lorsque ces trois éléments nécessaires sont présents, il suffit d'une étincelle pour que la bulle se développe. Cette étincelle peut provenir de deux sources: une innovation technologique ou la politique gouvernementale. Dans ce dernier cas, cela peut consister dans une volonté politique de remodeler la société dans une direction bien déterminée, comme celle d’augmenter le nombre de propriétaires de leur logement. C'est ce qui a déclenché la crise des "subprimes" aux USA. Quant à l'innovation technologique, elle peut générer des profits "anormaux", ce qui provoque une envolée des cours, susceptible d’attirer l’attention des médias et des nouveaux investisseurs. De nombreuses nouvelles sociétés veulent alors entrer en bourse pour profiter des valorisations élevées. La démonstration cette semaine avec DoorDash et Airbnb...