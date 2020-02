Bulls contre bears, la lutte finale?

Chez le courtier Nomura, on pointe le fait que les marchés d’actions versent de plus en plus dans l’euphorie, ce qui pourrait signifier que les achats de panique sont proches d’un sommet. Son de cloche assez similaire chez BNP Paribas Fortis Private Banking où Patrick Casselman, spécialiste en actions, exprime aussi un certain malaise dans une petite note de recherche. Selon lui, quand des facteurs de risque tels que la guerre commerciale et la crainte du Brexit en 2019 et, plus récemment, la menace militaire en Iran et la pandémie de coronavirus sont si facilement négligés ou rapidement oubliés par le marché, cela apparaît comme le témoignage d’une "autosatisfaction extrême". Les investisseurs semblent dans certains cas ne plus s’intéresser à la valorisation des risques. Ce qui rappelle fortement la phase d’exagération de l'an 2000.