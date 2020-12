Cachez ce "sell" que je ne saurais voir...

Il est possible que les indicateurs de vente ("sell") ne fonctionnent plus dans le contexte actuel. Celui d'un marché où les banques centrales promettent des taux au plancher pendant encore 2 ou 3 ans.

Mardi dernier, un important indicateur boursier suivi par Bank of America (et par des milliers de gestionnaires de fonds et d'investisseurs) a envoyé un signal de vente (sell) sur les marchés. Mais il a largement fait "pschitt". Ce jour-là, le Dow Jones a gagné 1,1% alors que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont pris 1,3%, le marché technologique empochant au passage un nouveau record historique. C'est donc un « sell » que personne ne veut voir. Pour l'instant tout au moins.

Cet indicateur de Bank of America (BofA), c'est la "cash rule". Les gestionnaires internationaux interrogés par BofA indiquent que leur détention moyenne de cash est tombée à 4%. C'est ce seuil de 4% qui déclenche le signal de vente. Il signifie que les investisseurs ont investi davantage en actions et qu'ils restent très optimistes pour les marchés. Indirectement, il implique aussi que les investisseurs disposeront de moins de cash à investir dans le futur. Généralement, le déclenchement de ce signal est suivi d'un repli de l'indice S&P 500 de 3,2% endéans le mois.

"Contrarian indicator"

Ce n'est pas le seul indicateur qui envoie des signaux d'alerte. Le fameux "Bull & Bear Indicator" de la même BofA se rapproche aussi dangereusement de la zone rouge. Il n'a fait que grimper ces dernières semaines, atteignant 6,7, soit plus vraiment très loin du niveau de 8 qui actionne un signal de vente. Là aussi, historiquement, un tel signal a été suivi par une baisse des indices.

Les gestionnaires internationaux demeurent malgré tout positifs pour les valeurs technologiques et pour le marché boursier en général en 2021.

Cet indicateur Bull & Bear est ce que l'on appelle un "contrarian indicator", composé de différents éléments (positionnement des hedge funds, flux d'argent vers les actions...). Sur une échelle de 1 à 10, il donne un signal d'achat lorsqu'il tombe sous le niveau de 2, ce qui décrit une peur excessive sur les marchés. Lorsqu'il dépasse le niveau de 8, il donne un signal de vente car le marché est devenu trop euphorique.

Question euphorie, on a été bien servi avec les récentes entrées en bourse (IPO) à Wall Street. L'action DoorDash, la plateforme américaine de livraison de repas, s'était envolée de 86% lors de son premier jour de cotation. Et Airbnb, la plateforme de location de logements, avait encore fait mieux avec un bond de 113%. Depuis lors, la situation est plus chahutée, Airbnb a décroché avant de remonter la pente. DoorDash a, quant à elle, perdu 20% depuis ses plus hauts niveaux. Mercredi, une nouvelle entrée en bourse s'est par ailleurs soldée par un flop. Les actions de la société ContextLogic, qui gère le site de e-commerce Wish, ont chuté de 16%, clôturant sous leur prix d'introduction. Mais la folie des IPO devrait repartir de plus belle en 2021, avec l'arrivée annoncée du courtier en ligne "low cost" Robinhood, qui affiche 13 millions de clients dont une bonne partie de nouveaux et jeunes investisseurs, ainsi que celle de Coinbase, plateforme d'échange de cryptomonnaies qui permet notamment d'acheter du bitcoin.

C'est Tina (there is no alternative) qui nous envoie ses bons vœux pour l'année 2021.

La folie des IPO

On hésite à le dire, mais ceci ressemble de plus en plus à la folie des IPO en 1999, juste avant l'éclatement de la bulle internet. Mais l'enquête de BofA montre que les gestionnaires internationaux demeurent malgré tout positifs pour les valeurs technologiques et pour le marché boursier en général en 2021. De plus en plus d'économistes revoient d'ailleurs leur opinion concernant la surévaluation du marché. Le prix Nobel d'économie Robert Shiller en fait partie. Le marché ne serait pas aussi surévalué que constaté au premier abord, dit-il.