Ce n'est pas carnaval tous les jours!

Lundi fut une journée historique. C’est le genre de séance boursière que personne n’oubliera de sitôt. Le jour où Pfizer et BioNTech ont annoncé les résultats positifs de tests cliniques d’un vaccin contre le Covid-19 offrant une protection efficace à 90%. Ceci au lendemain de la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle américaine. La fête fut totale (ou presque) sur les marchés boursiers: Madrid +8,6%, Paris +7,6%, Bruxelles +6,4%... N’en jetez plus. « 2020, c’était l’année du coronavirus. 2021 devrait être celle du vaccin », se réjouissait Peter Vanden Houte, le chef économiste d’ING Belgique.

Aux États-Unis, ce bon vieux Dow Jones a bondi de 1.600 points lundi peu après l’ouverture, venant flirter avec la barre des 30.000 points et affichant au passage un nouveau record absolu en séance à 29.934 points. Finalement, le Dow allait perdre ensuite la moitié de ses gains, surtout en fin de séance, terminant sur une avance de 2,95%. Ceci dans un contexte de vaste bataille entre les valeurs « stay-at-home » qui avaient bénéficié du confinement et les «out-of-home» (tourisme, cinémas, les brasseurs comme AB InBev…) qui avaient été matraquées. Parmi celles-ci, le géant de la croisière Carnival Corp fait en quelque sorte figure d’emblème du « monde d’avant ». Lundi, l’action Carnival a bondi de 39% à la Bourse de New York, la meilleure performance de la journée. Oubliées, ces images de paquebots (et de leurs vacanciers) placés en quarantaine en raison des cas de coronavirus. Tout d’un coup, le vaccin ouvre une fenêtre vers un retour à la normale pour toutes les valeurs « out-of-home ».