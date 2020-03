Les "bears" (baissiers) ont remporté une victoire éclatante sur les "bulls" (haussiers) au terme d'une semaine qui restera dans les annales. Mais on peut logiquement penser qu’une fois que le coronavirus aura ralenti sa progression (comme en Chine), la situation va s’améliorer.

Une semaine incroyable sur les marchés financiers. Digne du krach d’octobre 1987 ou de la grande crise de 2008. Une semaine où le krach des cours pétroliers, les multiples annonces sur le coronavirus, les déclarations de Donald Trump et la chute des cours de bourse ont créé et entretenu une sorte de chaos informationnel. De chaos tout court.

Le 22 février dernier, cette chronique était intitulée: "Bulls contre bears, la lutte finale". Eh bien, les ours (les baissiers) l’ont emporté. Ils ont même mis une raclée aux taureaux , avec l’aide de pangolins, soupçonnés d’avoir transmis en Chine le Covid-19 à l’homme.

De manière un peu ironique, deux anniversaires boursiers ont rythmé la semaine . C’est le 9 mars 2009 que les marchés boursiers avaient touché leur plus bas niveau lors de la crise des "subprimes". Depuis lors, Wall Street avait enregistré le plus long marché haussier de l’histoire. Il a officiellement pris fin cette semaine avec l’entrée dans un marché baissier, soit un repli de 20%. Il aura donc duré exactement 11 ans.

Cela fait par ailleurs 20 ans, le 10 mars 2000, que le marché Nasdaq avait touché son sommet historique avant de subir une dégringolade tout aussi historique de quelque 75% en l'espace d'un peu plus de deux ans.

L'avis du gourou

Ici, en quelques semaines, les marchés ont perdu de 20 à 30%. C'est énorme. C’est précisément le pourcentage de baisse prévu par Mohamed El-Erian, le "chief economic adviser" d’Allianz, intronisé "gourou" lors de cette crise du coronavirus. Selon lui, la volatilité pourrait encore durer un certain temps. Mais après un tel repli, le marché boursier pourrait devenir moins effrayant, dit-il.

Après tout, ce n’est pas la fin du monde. On peut logiquement penser qu’une fois que le coronavirus aura ralenti sa progression (comme en Chine), la situation va s’améliorer tant au niveau économique que financier. Si la récession reste limitée et que l’activité redémarre au second semestre, ce ne sera pas dramatique.