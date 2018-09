Ce qui nous attend dans les années 2020

Dix ans après le début de la crise, bien peu de responsables ont fait leur mea culpa. Seul Angel Gurria, le secrétaire général de l’OCDE, s’est excusé. Et si on écoutait son message?

Si vous avez lu l’entretien croisé entre Guy Quaden et Jean-Claude Trichet samedi dernier dans le cadre des dix ans de la crise, vous aurez probablement noté la petite phrase choc de ce dernier: "Je ne sais pas comment nos concitoyens réagiraient si nous devions connaître une nouvelle crise; ils ne nous pardonneraient sans doute pas le déclenchement d’une nouvelle catastrophe."

L’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) sortait du cadre purement financier pour s’aventurer dans le domaine politique, notant la perte de confiance de nombreux Européens dans les partis politiques traditionnels.

La crise financière, avec les suppressions d’emplois qui l’ont accompagnée, n’a fait qu’amplifier le phénomène populiste, avec un rejet très manifeste des élites politiques et économiques. L’autre cause de ce populisme est à rechercher dans les poussées de la technologie et de l’intelligence artificielle qui va rendre pas mal de jobs obsolètes. Lisez le livre de l’historien Yuval Noah Harari sur ses "21 leçons pour le 21e siècle" et vous en serez sans doute convaincu. "Peut-être que dans le XXIe siècle, les révoltes populaires ne se feront plus contre une élite économique qui exploite les gens mais contre une élite économique qui n’a plus besoin d’eux."

Ce qui est frappant, c’est que 10 ans après le début de la crise, bien peu de responsables ont fait leur mea culpa. Dans ce silence général, seule la voix d’Angel Gurria a résonné courageusement. Le secrétaire général de l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) a reconnu humblement n’avoir rien vu venir et s’en excuse.

Quand il a été nommé en 2006, c’était un moment très plaisant pour être un économiste, souligne-t-il, puisque la corporation pensait avoir maîtrisé tous les risques. En juin 2007, l’OCDE indiquait que la situation économique n’avait plus été aussi favorable depuis des années. Et un mois plus tard, elle assurait que la crise des subprimes semblait sous contrôle. Lire ces lignes dix ans plus tard, "c’est comme me poignarder moi-même", a reconnu le patron de l’OCDE.

Et si le mot "bonus" était remplacé ces prochaines années par "revenu universel de base"?

Pour Gurria, l’économie est loin d’être une machine. C’est un système complexe en adaptation perpétuelle. Et les systèmes complexes connaissent régulièrement des défaillances. Entre 1860 et 2006, on a ainsi dénombré 195 crises boursières et 84 dépressions économiques. En dépit de cette connaissance du passé, nous n’étions pas préparés à ce qui s’est produit à partir de 2007, dit-il.

Lors des crises précédentes, il y avait toujours une porte de sortie. Et puis, seuls un pays ou un groupe de pays étaient concernés. Cette fois, c’est tout le système financier global qui a été affecté. Et personne n’avait anticipé à quel point cette crise aurait des répercussions sociales et politiques massives, avec un accroissement des inégalités, une perte de confiance dans les institutions et les gouvernements et un populisme croissant.

Solutions

Alors où sont les solutions, direz-vous? Gurria indique que nous devons commencer par ne pas ignorer les sentiments des gens qui ont été laissés sur le côté dans cette crise. Cela devrait se traduire par une croissance économique qui se concentre sur un meilleur bien-être global, avec une répartition plus équitable des profits.

Des propos un peu lénifiants, remplis de bons sentiments? Détrompez-vous. Beaucoup d’économistes, y compris dans les banques anglo-saxonnes, sentent que les lignes sont en train de bouger. Les géants tentaculaires que sont les Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple), trop riches, trop puissants et qui cherchent de manière excessive à échapper à l’impôt, sont sur la sellette. Les paradis fiscaux sont également dans la ligne de mire des autorités.