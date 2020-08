Ceci n'est (peut-être) pas une bulle...

Les valeurs technologiques américaines sont les grandes gagnantes de cette période de pandémie. Le Nasdaq affiche une hausse de quelque 30% cette année. La crise? Quelle crise?

C’est une évidence: le rebond de plus de 50% de l’indice Standard & Poor’s 500 depuis ses plus bas du mois de mars est surtout le fait de quelques géants technologiques. Ce sont les incontournables Gafa, encore appelées les "Faang" (pour Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) ou bien les Faamg – où Microsoft prend la place de Netflix.

Chez BNP Paribas Fortis Private Banking, on faisait remarquer cette semaine que l’action moyenne du S&P 500 est, elle, encore 28% en dessous de son sommet et les cours d’un cinquième des valeurs de cet indice sont encore plus de 50% inférieurs à leurs records historiques. Bref, ce sont les technologiques qui plus que jamais mènent la danse, avec un indice Nasdaq Composite en hausse de quelque 30% depuis le début de l’année. C’est assez renversant. Alors, la crise? Mais quelle crise?

Les Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google et Microsoft restent impressionnants.

Est-on dans une situation de bulle spéculative prête à exploser, comme en 2000? La réponse doit être fortement nuancée. Du côté de BNP Paribas Fortis, on souligne que la grande différence avec cette époque est qu’aujourd’hui, les valeurs technologiques jouissent de cash-flows et de bénéfices impressionnants. Avec des taux longs ultra-bas, la valeur actualisée des bénéfices futurs des valeurs de croissance est même énorme. Elles apparaissent comme les grandes gagnantes de cette période de pandémie.

Nifty Fifty

Dans son récent et très intéressant livre “The Long Good Buy” sur les cycles boursiers (Editions Wiley), Peter Oppenheimer, le stratège de Goldman Sachs, souligne que cette concentration sur un secteur n’est pas un phénomène très neuf sur les marchés.

De 1800 à 1850, sur le marché américain, ce sont les valeurs bancaires et financières qui étaient largement dominantes. Dans les années 1850 à 1910, c’est le secteur du transport qui a pris le relais, représentant 70% de l’indice lors des années de " boom " pour le secteur. Des années 1920 aux années 70, c’est ensuite le secteur de l’énergie qui a pris l’ascendant. Au début des années 90, Exxon était toujours la plus grande action de l’indice S&P 500, avant de céder sa couronne à General Electric. Pour la petite histoire, ces deux valeurs sont désormais éjectées de l’indice Dow Jones. Ainsi va l'histoire.

Aujourd’hui, ce sont les technologiques qui dominent la scène, après un bref intermède qui a vu le secteur financier culminer au sommet. Mais c’était avant la grande crise financière de 2008...

Les "Nifty Fifty", 50 actions de premier plan qui ne représentaient pas un secteur en particulier mais plutôt un concept, celui de sociétés américaines appelées à devenir des multinationales et de nouveaux leaders globaux.

La question est de savoir jusqu’où les valorisations des techs peuvent grimper. Peter Oppenheimer souligne que d’autres périodes de l’histoire ont vu des actions de croissance atteindre des niveaux de valorisation plus élevés qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ce fut le cas dans les années 60 et au début des années 70 avec ce qui fut appelé les "Nifty Fifty", 50 actions de premier plan. Elles ne représentaient pas un secteur en particulier mais plutôt un concept, celui de sociétés américaines appelées à devenir des multinationales et de nouveaux leaders globaux, avec des noms comme IBM, Kodak, Sears, General Electric, Coca-Cola ou Xerox. Des actions populaires auprès des investisseurs tout heureux d’acheter des titres et de les conserver en portefeuille, selon le fameux principe du "buy and hold". Conséquence de cette popularité, les cours ont allègrement grimpé. En 1972, quand le S&P 500 affichait un rapport cours/bénéfice (P/E) de 19, l’action Nifty Fifty moyenne s’échangeait au double de ce niveau. Polaroid (cela nous ne rajeunit pas...) se traitait avec un P/E dépassant les 90 et Walt Disney et McDonald’s s'échangeaient à quelque 80 fois les bénéfices attendus!

