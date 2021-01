Cette colère que les marchés n'entendent pas

Les marchés financiers ne perçoivent-ils pas suffisamment les critiques vis-à-vis de la mondialisation ainsi que la montée des inégalités?

Le Capitole assiégé mercredi par les sympathisants de Donald Trump et que fait le Dow Jones pendant ce temps? L’indice boursier grimpe de 1,44%, décrochant au passage un nouveau record historique. Même les commentateurs boursiers les plus chevronnés de Wall Street avaient un peu de mal à expliquer cette progression obtenue en plein chaos à Washington.

"It’s the economy, stupid", leur ont rétorqué certains. C'est l'économie qui est importante et ces événements de Washington ne devraient pas l'impacter. À voir... Toujours est-il que parmi ces partisans de Trump, outre la dangereuse cohorte de radicaux et d’extrémistes, il y a sans doute aussi dans la masse plus anonyme des nombreux déçus de la mondialisation et des travailleurs qui s’estiment abandonnés à leur triste sort. Le 31 décembre, le Financial Times, qui n’est pas vraiment un journal de gauche, intitulait son dernier éditorial de l’année: "A better form of capitalism is possible".

Selon le journal saumon, la croissance du "précariat" dans les pays riches n’est positive pour personne. Car c’est notre modèle démocratique qui risque bel et bien d’être menacé, si des gens en viennent à conclure que les dirigeants ne se soucient pas de leur sort ou, pire encore, qu’ils manipulent l’économie dans leurs propres intérêts. D’autant que dans la crise du Covid-19, la plupart des jobs faiblement rémunérés requièrent la présence physique des travailleurs, ce qui expose ces derniers tant à la contagion du virus qu’à des pertes de revenus en cas de confinement.

Cette crise offre des opportunités de changement. Il ne faut pas les manquer...

Le Financial Times n’est pas le seul à s’inquiéter d’une possible colère sociale. Laurence Boone, la cheffe économiste de l’OCDE, rappelle que la crise n'a pas empêché les ménages les plus aisés de continuer à s'enrichir, notamment ceux qui ont bénéficié de la hausse des marchés boursiers, ce qui a contribué à renforcer les inégalités. L'économiste avance aussi que le public pourrait se révolter si les gouvernements imposaient une cure d'austérité et une hausse des impôts afin de revenir rapidement aux niveaux de déficit et de dette qui prévalaient avant la pandémie.

Alors pas trop vite, lance celle qui a travaillé pour des institutions comme Axa, Merrill Lynch et Barclays. Il convient de ne pas répéter les erreurs commises par le passé, notamment après la crise de 2008-2009. L'erreur, dit-elle, n'était pas un manque de stimulus durant le creux de 2009. L'erreur est venue plus tard, en 2010, 2011 et après, lorsque les politiques d'austérité ont refait trop rapidement surface, ce qui a plongé l'Europe dans la crise.

Bref, on va devoir vivre pendant un certain moment avec des dettes publiques plus élevées. Mais comme les taux d’intérêt restent bas, cela laisse le temps de voir venir, laisse-t-elle entendre.

En réalité, c'est par la croissance économique, n'en déplaise aux partisans de la décroissance, que l'on réussira à faire baisser les ratios de dette publique mais aussi à mieux partager la richesse.

L'économiste français Philippe Aghion, professeur au Collège de France et à la London School of Economics, ne dit pas vraiment autre chose. L'auteur du livre "Le pouvoir de la destruction créatrice" (à nos yeux, le meilleur livre d'économie de l'année 2020!) est un farouche partisan de la croissance. Et surtout de l'innovation, ce qui va de pair avec de la "destruction créatrice" pour permettre à de nouvelles entreprises de se développer (au détriment de sociétés zombies). Cela passe par une protection des personnes (formations pour se reconvertir, indemnités...) plutôt qu'une protection à tout prix des emplois existants. Le redéploiement nécessite aussi de bien cibler les dépenses publiques, tout en développant des politiques industrielles réfléchies. En réalité, plutôt que de vouloir remplacer le capitalisme, il faut chercher à mieux le maîtriser. Le capitalisme, dit Aghion, est un cheval fougueux mais si on lui tient les rênes, il va là où l’on veut.