Crises et krachs, relisez les classiques...

Cette fois, c’est différent. Cette récession liée au coronavirus ne ressemble à aucune autre. Le retour à la normale sera compliqué et l’investissement pourrait souffrir. Heureusement, il y a les banques centrales...

Pendant les grandes crises économiques et financières, on relit souvent ses classiques. Peut-être est-ce pour se rassurer sur le fait que toutes les crises ont une fin, alors qu’au plus fort de la tempête, on a parfois l’impression que le ciel va nous tomber sur la tête. Rappelez-vous le mois de mars dernier, lorsque les marchés boursiers chutaient de 30 à 40% et que la dégringolade des cours semblait inarrêtable. Ou, en 2008, quand nos grandes banques belges ont menacé d’exploser en l’espace d’un week-end.

Lors de cette crise de 2007-2008, j’ai relu "The Great Crash" de John Kenneth Galbraith consacré à la crise de 1929, un livre écrit plus d’un quart de siècle après la Grande Dépression mais toujours riche en enseignements. En cette année 2020, en plein confinement, j’ai porté mon choix sur "The Black Swan" (Le cygne noir) de Nassim Nicholas Taleb publié en 2007. Il y affirmait que la mondialisation était capable de produire des "cygnes noirs" foudroyants. Dans une deuxième édition du livre, il y parlait même du danger des épidémies. Aujourd’hui, le même Taleb soutient, avec un brin de provocation, que cette crise liée au coronavirus n’est pas un vrai "cygne noir" mais plutôt un "cygne blanc" dans la mesure où elle était prévisible.

Un autre livre revient également en force dans l’actualité : "This Time is Different : Eight Centuries of Financial Folly". Cet ouvrage a été rédigé en 2009 par les économistes Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff. Son message : l’accumulation excessive de dettes, publiques ou privées, mène souvent à des désastres. Si l’on en parle autant aujourd’hui, c’est parce que Carmen Reinhart, parfois citée comme futur prix Nobel d’économie, a été nommée tout récemment "chef économiste" de la Banque mondiale.

Le titre de l’ouvrage est trompeur et ironique. Cette phrase "Cette fois, c’est différent" est souvent utilisée par ceux qui veulent justifier que les règles anciennes n’ont plus cours, par exemple les règles de valorisation des marchés boursiers (comme lors de la bulle Internet). Ou par ceux qui soutiennent que nous sommes devenus plus intelligents en matière de gestion de l’économie et que nous ne répéterons plus jamais les erreurs du passé. Pour le duo Reinhart-Rogoff, malheureusement, l’histoire se répète et les mêmes causes provoquent les mêmes effets.

Mondialisation en question

Ce Covid-19 va-t-il constituer le dernier clou du cercueil de la mondialisation?

Mais cette fois, c’est vraiment différent... Comme le dit dans une note l’économiste William De Vijlder (BNP Paribas), cette récession liée au coronavirus ne ressemble à aucune autre. Nous ne pouvons plus présumer que la vie économique redeviendra comme avant, écrit-il. Concernant la demande des ménages, le risque sanitaire est désormais un facteur-clé, et il le restera jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé et utilisé massivement. Ce risque détermine la manière dont chacun fait ses courses et se déplace. L’avenir nous dira si cela entraînera un effet de substitution — voyages moins exotiques, sorties moins fréquentes au restaurant… — ou une hausse du taux d’épargne, qui agirait comme un frein sur la croissance. Les entreprises seront également impactées, choisissant des circuits plus courts pour ne plus dépendre de la seule Chine.

Pour Carmen Reinhart aussi, "cette fois, c’est différent". Ce Covid-19 pourrait même constituer le dernier clou du cercueil de la mondialisation. La crise de 2008 avait déjà porté un coup très rude à la globalisation, tout comme l’ont fait ensuite le Brexit et la guerre commerciale USA-Chine. Celle qui est actuellement professeure à Harvard ne pense pas que le retour à la normale sera aisé, l’aversion au risque va durer et, comme dans toutes les grandes crises, l’investissement pourrait en souffrir.