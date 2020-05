Éloge du sang-froid boursier

Chez nos voisins français, l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier des chiffres – on rêve de telles statistiques pour la Belgique - sur l’activité des particuliers ces derniers mois. Entre le 24 février et le 3 avril, plus de 150.000 nouveaux investisseurs sont intervenus sur les valeurs françaises. C’est un chiffre assez remarquable.

Cash à éviter

Jusqu’à présent, tous ces nouveaux investisseurs ont eu raison: les marchés ont bien progressé. Et ceux qui ont conservé leur sang-froid et gardé leurs actions en pleine tempête ne le regrettent pas.

Ceci étant, certains analystes pensent que le récent "rally" boursier a été trop rapide . Depuis le 23 mars, l’indice S&P 500 a rebondi de 30%. Un sondage publié la semaine dernière par l’hebdomadaire Barron’s et réalisé auprès de 107 gestionnaires montre que ces derniers restent inquiets à court terme : hausse du chômage, contraction de la croissance et un Covid-19 qui tourmente encore les esprits en l’absence de vaccin.

En réalité, les gestionnaires sont surtout optimistes pour... 2021. Parmi leurs actions préférées pour les 12 prochains mois, ils citent Amazon, Microsoft, JPMorgan Chase et Berkshire Hathaway. Et parmi les actions jugées les plus surévaluées, ils pointent Netflix, Tesla, Zoom Video Communications mais aussi Amazon qui fait donc partie des deux listes. Vendredi, l'action de la société de Jeff Bezos a ouvert en baisse de 5% après avoir annoncé l'absence de tout profit lors de ce deuxième trimestre. Mais il est vrai que l'action Amazon avait progressé de 30% depuis le début de l'année, effaçant tout signe de la crise. "Too far, too fast"?