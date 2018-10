Et si l'Italie avait raison, tout au moins en partie…

La Commission européenne se trompe peut-être en se focalisant sur le seul niveau du déficit et non sur la croissance, disent des économistes.

Cette semaine, la Commission européenne a recalé les plans budgétaires italiens. L’Italie a trois semaines pour rentrer dans les clous. À défaut, elle s’expose à une procédure en déficit excessif et à d’éventuelles amendes. En visant un déficit budgétaire de 2,4% du PIB italien en 2019, l’Italie a joué la carte de la provocation face aux autorités bruxelloises. La barre des 3% de déficit n’est pas très loin et avec une dette publique de 130% du PIB, l’Italie fait figure de cancre européen. "Ce qui est vraiment dommage, c’est que l’Italie a fait énormément d’efforts depuis une vingtaine d’années, bien plus que la France. Ainsi le solde budgétaire primaire de l’Italie (hors charges d’intérêt de la dette) est en excédent quasi ininterrompu depuis 1992" dit l’économiste français.