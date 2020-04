Et si la BCE et la Fed achetaient des actions

La Banque centrale européenne et la Federal Reserve (Fed) américaine vont toujours plus loin dans leurs achats d'actifs afin de combattre la crise. Prochaine étape: les actions?

Toujours plus loin. La Banque centrale européenne (BCE) et la Federal Reserve (Fed) américaine feront tout ce qu’elles peuvent pour éviter une dépression économique.

Cette semaine, Jerome Powell a sorti de sa poche un plan de 2.300 milliards de dollars afin de soutenir les ménages, les petites et moyennes entreprises ainsi que les localités américaines. Autre première, la Fed va accepter dans ses programmes de rachats des obligations d’entreprises jugées risquées. En l’occurrence, des titres qui étaient encore notés "BBB-" très récemment et qui seraient depuis lors tombés dans la catégorie des obligations pourries (junk bonds). L’idée: soutenir des entreprises qui affichaient une bonne santé financière avant la crise. "We are doing all we can" a résumé Jerome Powell, dans une sorte de version américaine du “Whatever it takes” de Mario Draghi.

A Francfort, Christine Lagarde n’est pas en reste. Tous les prêts aux ménages, aux indépendants, aux PME… tout est désormais acceptable lors des opérations de refinancement auprès de la BCE. Celle-ci a également décidé de racheter du "commercial paper" émis par les entreprises. Bref, elle va toujours plus loin dans cette crise où le PIB de la zone euro pourrait s’effondrer de 9 à 10% cette année. Et où les tabous monétaires sautent les uns après les autres.

Pour contrer la crise, la présidente de la BCE est bien consciente que les États vont devoir s’endetter dans des proportions gigantesques. Et que le retour à la normale en matière d’endettement prendra sans doute plus de 10 ans. Dans la foulée, Christine Lagarde a indiqué à des médias français que la BCE n'est nullement démunie, elle a encore des armes à sa disposition. "Mais je ne vais pas vous dire lesquelles, car l’impact sera aussi lié à l’effet de surprise".

Ouverture

On ne doit pas exclure que la BCE suive un jour l'exemple de la Banque du Japon et achète des actions.

Alors, nous faisons le pari: un jour, on ne doit pas exclure que la BCE suive les traces de la Banque du Japon et ajoute l'achat d'actions à sa panoplie d'outils. Dans le fond, l'institution européenne ne fait que suivre, avec un certain délai dans le temps, l'exemple de la banque centrale nipponne: taux d'intérêt négatifs, rachats d’actifs… Même l’économie de la zone euro ressemble de plus en plus à celle du Japon.

Parmi les grands pays industrialisés, outre le Japon, la Banque centrale de Suisse achète aussi des actions, comme outil de diversification de ses réserves. La Fed et la BCE n’ont jamais franchi le pas jusqu'ici. Une étude menée l’an dernier au Japon par le Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) a pourtant montré que les achats d’actions, via des produits boursiers indicés (ETF), ont des effets positifs non seulement sur le prix des actions mais également sur l’économie réelle.

L’an dernier, Olli Rehn, l'influent gouverneur de la banque centrale de Finlande, a entrouvert une porte, en déclarant qu’ajouter les actions à l'arsenal de la BCE pourrait être une bonne idée comme moyen de stimuler l’économie.

Les achats d’actions par les banques centrales peuvent contribuer à réduire le coût de financement des entreprises. Ils permettent aussi de faire croître la richesse des ménages qui détiennent ces actifs, ce qui soutient la consommation. C'est le fameux "effet richesse".

Le danger, c'est que, comme au Japon, la banque centrale devienne le plus grand détenteur d'actions du pays. La manipulation du marché n'est pas loin, avec l'éventualité de créer et d'entretenir des bulles spéculatives. Comme c'est d'ailleurs le cas avec les achats d'obligations.