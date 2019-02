L'excès de dividendes nuit-il à la santé?

Certains se sont offusqués de cette grosse manne d’argent et surtout, de cette forte progression en pourcentage alors que les salaires, eux, augmentent bien moins rapidement. Le débat, on le sait, est sensible. L’excès de dividendes ne profiterait-il qu’à quelques-uns (les plus riches) et nuirait-il à la société dans son ensemble?