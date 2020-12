La guerre des monnaies digitales est annoncée

Imaginez un instant que vous puissiez détenir un compte en euros directement auprès de la Banque centrale européenne (BCE), peut-être même assorti d’un taux d’intérêt? Cet euro numérique ou euro digital constituerait la forme ultime de monnaie, la plus sûre, puisque déposée à la source, auprès de l’institution qui imprime les billets et gère la politique monétaire. Que deviendraient alors les banques commerciales où nous avons encore tous des dépôts? Les banques disparaîtraient-elles du paysage ?

Nous n’en sommes pas encore là. Mais la BCE planche bel et bien sur la création d’un euro digital. Et elle n’est pas la seule. De la Suède à la Chine en passant par la Suisse, on y pense. La Banque nationale suisse a même annoncé jeudi avoir bouclé une étude de faisabilité d’une telle monnaie en collaboration notamment avec la Banque des règlements internationaux (BRI), la "banque des banques centrales". Le projet baptisé Helvetia ne concerne toutefois pas le particulier, tout au moins dans un premier temps.

À n’en pas douter, la première banque centrale qui mettra en place une telle monnaie numérique jouira d’un avantage compétitif. Car ne nous leurrons pas, les banques centrales sont également concurrentes entre elles, leurs monnaies sont en compétition. Les instituts d’émission partagent toutefois une volonté commune : ils veulent à tout prix conserver leur monopole monétaire. C’est pourquoi ils voient d’un mauvais œil l’intérêt renouvelé pour le bitcoin. Ce dernier, qui se présente comme un rempart face à la planche à billets trop souvent utilisée par les banques centrales, flirte à nouveau avec les 20.000 dollars. Il a surtout réussi à attirer de gros investisseurs. Même des gestionnaires renommés comme Stanley Druckenmiller, l’ex-bras droit de Soros, et Paul Tudor Jones ont succombé aux sirènes de cette cryptomonnaie. Mais le bitcoin, qui conserve un parfum très spéculatif, n’est sans doute pas l’actif le plus dangereux aux yeux des instituts d’émission. C’est le Libra, la monnaie annoncée en 2019 par Facebook, qui a soulevé le plus de critiques. Car ici on parle potentiellement de près de 3 milliards d’utilisateurs potentiels. Les critiques ont été telles de la part des régulateurs (craintes pour la stabilité du système financier, risques de blanchiment d'argent..) que les partenaires de la première heure, Visa, PayPal et Mastercard, ont quitté précipitamment le navire.