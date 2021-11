Le grand basculement des valeurs du XXIe siècle

Qui seront les vrais gagnants?

Philippe Gijsels, stratégiste de BNP Paribas Fortis, a raison de dire que "this time is different" sont les quatre mots les plus dangereux du monde de l'investissement. Dans un récent commentaire sur les marchés, l’analyste boursier ne pouvait toutefois pas s’empêcher d’écrire que nous vivons dans un nouveau monde d’investissement, un univers où les théories classiques ne se vérifient plus et où la logique a changé du tout au tout. Est-on dans une période de grande rupture? Oui, répond assez catégoriquement Philippe Dessertine, professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et directeur de l'Institut de haute finance, qui est l'auteur de l'excellent livre "Le Grand Basculement" (chez Robert Laffont).