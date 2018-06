Les avertissements d'Agustin aux marchés

La Grande dépression n’a pas eu lieu mais…

Les prix de l’immobilier résidentiel sont également tendus dans nombre de pays, ce qui se traduit par un lourd endettement des ménages. Bref, l’assouplissement des conditions monétaires a contribué à un accroissement des fragilités. Et lors des épisodes précédents, cela a toujours été annonciateur de difficultés à venir, récessions comprises. D’où une nécessaire prudence. D’autant que la hausse des taux directeurs aux USA et l’appréciation du dollar ont déjà entraîné certaines tensions dans les économies émergentes les plus vulnérables, en Argentine et en Turquie.