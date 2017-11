Les bonnes et mauvaises raisons de l'investisseur

Il existe toujours une bonne (ou mauvaise) raison pour ne pas investir en actions. Les crises se sont multipliées depuis 1970. Mais les années de hausse en Bourse restent bien supérieures aux années de baisse.

Surprenants, ces enseignements d’un sondage effectué par la firme Schroders. C’est comme si subitement après neuf ans de hausse des marchés boursiers et plusieurs années de taux zéro, l’épargnant belge avait eu une sorte de révélation et s’était rendu compte de la nécessité de changer de comportement et d’investir sur les marchés (lire aussi ci-contre). Le problème, c’est que ceci intervient précisément après neuf ans de hausse boursière. Et que selon d’aucuns, il est peut-être trop tard pour investir…

En réalité, on trouvera toujours une bonne (ou plutôt une mauvaise) raison pour ne pas investir. Si on regarde les 40 à 50 dernières années, on est frappé par la succession de crises en tous genres. Attention âmes sensibles: les deux chocs pétroliers (années 70), les défauts de paiement dans les pays latinos (années 80), le krach boursier de 1987, la crise des caisses d’épargne américaines (fin des années 80), la crise des banques nordiques (début des années 90), la crise japonaise et l’explosion de la bulle à Tokyo (début des années 90).

Depuis 1970, l’indice boursier américain élargi S&P 500 a connu 11 années négatives pour 36 années positives.

Depuis le début des années 90, c’est d’ailleurs l’emballement: crise du Système monétaire européen (92-93), crise mexicaine dite "tequila" (1994), crise asiatique (1997), crise russe et déroute du fonds LTCM (1998), fin de la bulle Internet (2000), les scandales comptables (2002/2003) et, en guise d’apothéose, la Grande crise financière (2007-2009) et la crise de la dette souveraine européenne (2010-2012). N’en jetez plus…

Cette longue énumération donne l’impression que la crise est un phénomène permanent depuis 1970. Ce qui n’est que partiellement correct. Les années sans crise restent plus nombreuses que les années de crise. Et les années de hausse boursière bien plus nombreuses que les années de baisse. Depuis 1970, l’indice boursier américain élargi S & P 500 a connu 11 années négatives pour 36 années positives.

Vincent Juvyns, "Global Market Strategist" de JP Morgan Asset Management, souligne que celui qui aurait investi en 2007, juste avant la crise de 2008, s’en sort encore très bien. Un fonds diversifié globalement a réalisé sur 10 ans un rendement annualisé de 6,5%. Et l’indice actions MSCI World fait mieux encore avec 6,8% de return, ceci en dépit de la dramatique chute boursière en 2008 (-37%).

L’autre problème, c’est que les marchés sont aujourd’hui chèrement valorisés. C’est le prix Nobel d’économie, Robert Shiller, qui l’affirme. Et cette surévaluation devient manifeste aux yeux des investisseurs, ajoute-t-il. Ce que Michael Hartnett traduit par une image qui en dit long: "Icare se rapproche de plus en plus du soleil". Le "Chief Investment Strategist" de Bank of America Merrill Lynch redoute que cette ascension se termine mal. La prise de risques a atteint des niveaux jamais atteints et un nombre record d’investisseurs indique que les marchés d’actions sont surévalués. Dans le même temps, les niveaux placés en "cash" diminuent. Ce qui est, selon lui, un indicateur d’"exubérance irrationnelle". La même exubérance qui se manifeste d’ailleurs sur le marché de l’art (avec ce record de 450 millions de dollars pour un tableau de Leonard de Vinci), ou sur le marché du bitcoin, la monnaie virtuelle qui flirte avec les 8.000 dollars.

Dans ces conditions, une correction sur les marchés boursiers serait saine, car elle permettrait de calmer les esprits. Une mini-correction est déjà intervenue sur les marchés européens (4 à 5% de baisse). Mais les taureaux de Wall Street font, eux, mieux que résister jusqu’ici. Pour 2018, les stratèges avertissent déjà que l’année risque d’être plus compliquée en Bourse. Que l’investisseur de long terme se rassure. Pour lui, rien n’a vraiment changé. Il a déjà survécu à plus d’une correction…

En marge

Et vous, que ferez-vous de votre argent?

Selon un sondage effectué par la firme Schroders, l’investissement va devenir en 2018 la première priorité des épargnants belges. A la question de savoir à quoi ils comptent utiliser leur revenu disponible l’an prochain (après avoir réglé les factures et effectué les paiements récurrents), ils sont 22% à dire qu’ils vont l’investir sur les marchés financiers (actions, obligations…). C’est davantage que les 19% qui restent fidèles, malgré des taux au plancher, à leur livret ou carnet d’épargne (3% veulent aussi garder leur cash à domicile!).

Par ailleurs, ils sont 15% à vouloir investir dans l’immobilier et 13% à opter pour des dépenses "extra" (vacances, véhicule…).

Autre question: envisagez-vous d’investir une partie de l’épargne placée en livrets dans d’autres types de placement si l’avantage fiscal du livret était accordé à d’autres produits de placement? 77% ont répondu par l’affirmative. C’est beaucoup. Or on sait que l’an prochain, le montant exonéré de précompte mobilier est réduit de moitié (de 1.880 euros à 940 euros) alors que dans le même temps, le gouvernement va accorder une exonération de précompte à la première tranche de 627 euros sur les dividendes d’actions. C’est Charles Michel qui va être content: l’épargne va être mobilisée!