Les leçons du rebond boursier d'après-krach

Pour d’aucuns, les crises financières ont tendance à se répéter à des intervalles plus réguliers que par le passé. C’est possible. Mais en matière boursière, il est recommandé d’adopter une vue à long terme. Et ne pas oublier qu’entre la crise du début des années 2000 et la crise de 2008, les marchés ont repris 100%. En outre, depuis les plus bas de mars 2009, la Bourse américaine a rebondi de plus de 320% et connaît d’ailleurs le plus long marché haussier (bull market) de son histoire, c’est-à-dire sans chute de 20%, ce qui équivaudrait à un "bear market".