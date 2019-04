Les paradoxes d'un marché haussier

Les marchés n’en sont pas à un paradoxe près. Alors que se multiplient les commentaires des uns et des autres affirmant que la prochaine grande crise est annoncée, le rebond des marchés boursiers est réellement spectaculaire depuis décembre. À Wall Street, l’indice S&P 500 a affiché son meilleur premier trimestre en 21 ans, après le pire mois de décembre depuis 1931. Depuis le début de l’année, cet indice a déjà gagné 15%. Même pourcentage de progression dans la zone euro pour l’indice Euro Stoxx 50 alors qu’en Chine, l’indice CSI 300 affiche 35% de hausse. N’en jetez plus! Chez Bank of America Merrill Lynch, on parle déjà de la "best year ever". Si on annualise les performances actuelles, les matières premières affichent un return de 85%, ce qui est mieux qu’en 1973, la meilleure année pour le secteur. Quant aux Bourses, le gain annualisé est de 68%, soit mieux qu’en 1933, la meilleure année pour les actions.