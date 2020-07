Mais oui, nous avons des champions européens!

Et si Jacques Attali avait raison… La semaine dernière, il confiait que plutôt que de vouloir taxer à tout prix les Gafa américains, le plus urgent est de se donner les moyens d'avoir des Gafa européens. Et le penseur français d’ajouter que l’Europe n’est pas dépourvue d’atouts. La moitié des brevets de la 5G sont européens (avec Ericsson et Nokia, même si ce dernier a toujours quelques problèmes...) et l’Europe dispose d’entreprises qui ont un potentiel considérable : Spotify, SAP, Capgemini... Mais, ajoutait Attali, nous avons aussi besoin d’une vraie politique industrielle européenne . Bonne nouvelle de ce côté. La Commission européenne a dévoilé mercredi son plan pour faire décoller l’hydrogène sur le continent avec l'aide de plusieurs sociétés. Un plan qui fait suite à celui présenté à la fin 2019 visant à créer un géant européen des batteries électriques . Et si un vent nouveau soufflait sur l’Europe…

Gagnants mondiaux

Nos champions européens ont changé au fil des ans. Au début 2000, les dix plus grands noms en Europe étaient des sociétés télécoms et des pétrolières, à l’exception d’une banque (HSBC). Dix plus tard, après la Grande crise financière, un groupe constitué de pétrolières, de banques et de télécoms dominaient toujours le paysage. Mais ces valeurs ont désormais été surpassées par des valeurs plus stables en matière de croissance: Nestlé et le trio des pharmas, Novartis, Roche et GSK.