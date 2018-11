Ne parlons pas (encore) de récession

C’est comme un petit coup de semonce . Une démonstration que l’année 2017, lorsque toutes les économies progressaient de manière synchronisée, a constitué une sorte de parenthèse exceptionnelle. Les secousses de 2018 annoncent peut-être une année 2019 encore bien plus compliquée .

Mercredi, on a appris que le produit intérieur brut (PIB) du Japon avait décliné de 0,3% au troisième trimestre . Il s’était déjà contracté de 0,3% en début d’année, après deux ans de croissance ininterrompue. Alors oui, de bonnes raisons justifient ce repli, comme les catastrophes naturelles qui ont freiné l’activité. Mais il n’en reste pas moins que les chiffres sont décevants, surtout lorsque l’on sait que le bilan de la Banque du Japon dépasse désormais le PIB du pays , à la suite de cinq ans d’achats d’actifs afin de relancer la croissance et l’inflation.

Des cycles économiques plus soft pourraient réduire l’ampleur des corrections boursières.

Même topo en Allemagne où l’activité a subi un net coup d’arrêt, avec un recul de 0,2% du PIB. Là aussi, des facteurs exceptionnels expliquent le repli, en l’occurrence un secteur automobile chahuté par l’entrée en vigueur de nouvelles normes antipollution. A priori, ceci n’est que temporaire et le PIB devrait revenir en positif au dernier trimestre, évitant au "moteur de la zone euro" deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, soit la définition d’une récession. Ces chiffres n’en tombent pas moins très mal pour la Banque centrale européenne (BCE). Celle-ci doit en principe entériner en décembre la fin de ses achats d’actifs (QE) et préparer le terrain à une remontée progressive des taux d’intérêt. Tout ceci est-il remis en cause? Vendredi, Mario Draghi martelait qu’il n’y a aucune raison de redouter un arrêt brusque de la croissance en zone euro. Soit.