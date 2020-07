Ne pas décevoir les nouveaux investisseurs

Ils ont moins de 35 ans et ont effectué leurs premiers pas sur les marchés boursiers à l’occasion du confinement. C’est une excellente nouvelle de voir la jeune génération, celle des 18-35 ans, s’intéresser au monde de l’investissement. Car la Belgique manque toujours cruellement d’une vraie culture boursière. À la fin 2019, les ménages belges détenaient 70 milliards d’euros en actions cotées en bourse. On est encore bien loin des 275 milliards parqués sur les carnets de dépôt.

Selon les chiffres de la Banque nationale, les particuliers belges ont acheté environ 3,5 milliards d'euros d'actions cotées au premier trimestre . C'est le montant le plus élevé jamais répertorié par la BNB. Visiblement, les Belges ont estimé que la chute des marchés boursiers, jusqu’à -40% pour l'indice Bel 20, était exagérée.

Si l’on en croit l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), les 18-35 ans ont multiplié par dix leurs achats boursiers durant certaines semaines de mars lorsque les indices ont atteint leur niveau le plus bas. Depuis lors, le marché belge a repris plus de 40%. Un rebond spectaculaire qui n’empêche pas le Bel 20 de terminer ce premier semestre un peu fou en repli de 15%.