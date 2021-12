Omicron et le variant Jerome sèment le trouble

Jerome Powell a muté. Le président de la Federal Reserve ne considère plus la hausse de l'inflation comme étant "transitoire". Il ajoute une dose de confusion supplémentaire sur des marchés déjà déstabilisés par le variant Omicron.

En cette période de fin d’année, c'est la coutume: les banques publient l’une après l’autre leurs prévisions économiques et financières pour les douze mois à venir. Cette semaine, elles ont pu tout effacer et recommencer. En l’espace de quelques jours, tout a changé (ou presque). Le variant Omicron a bousculé les scénarios de croissance alors que Jerome Powell a remis en cause le calendrier des hausses de taux d’intérêt aux États-Unis. On comprend mieux la volatilité qui s’est emparée des marchés.

À peine le marché semblait-il se stabiliser après sa déroute de vendredi dernier que Stéphane Bancel, le patron de Moderna, confiait mardi au Financial Times que les vaccins existants, dont celui de sa firme, ne seraient peut-être pas suffisants face au variant Omicron. Stupeur et tremblements. Quelques heures plus tard, le Wall Street Journal – ah, cette rivalité entre les deux grands journaux économiques et financiers de la planète – relayait les propos de Ugur Sahin, cofondateur de BioNTech, qui commercialise un vaccin avec Pfizer. Sahin nuançait davantage les risques liés à Omicron. "Pas de panique. Le plan reste le même: accélérer l’administration d’une troisième dose du vaccin."

En matière d'inflation, le temporaire risque d'être... de longue durée. C'est du transitoire plus permanent en quelque sorte.

C’est dans ce contexte pour le moins troublé que le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine Jerome Powell a ajouté une dose de confusion supplémentaire sur les marchés. Témoignant mardi devant le Congrès américain et répondant à une question d’un sénateur sur l’inflation, il a admis que le mot "temporaire" n’était plus vraiment approprié. Un revirement total et assez surprenant. Selon lui, les risques d'une inflation plus persistante se sont récemment accrus, notamment en raison des goulots d’étranglement et des contraintes d’approvisionnement dans diverses industries. Le président de la Federal Reserve d’Atlanta, Raphael Bostic, avait donc raison. Depuis plusieurs semaines, il claironnait que la hausse de l'inflation pourrait ne pas être transitoire. Il avait même qualifié ce mot transitoire de "gros mot". Et non sans humour, lors d'une vidéoconférence, il avait décidé de déposer un billet d’un dollar dans un bocal à chaque fois qu’il prononçait ce "gros mot".

Le temporaire risque donc d'être... de longue durée. C'est du transitoire plus permanent en quelque sorte. Du coup, la Fed va réduire plus rapidement que prévu ses achats d’obligations sur les marchés. Ce qui signifie aussi que la première hausse des taux directeurs va être sans doute avancée à la fin du premier semestre 2022, ce qui n'est pas anodin pour les marchés financiers.

Casse-tête pour les banques centrales

Bien entendu, le variant Omicron vient singulièrement compliquer la donne. Même si ces effets restent encore incertains, il pourrait à la fois peser sur la croissance et faire grimper l’inflation. S’il paralyse davantage l’économie, cela se ressentira sur les chiffres du PIB. De quoi aussi peser sur les prix pétroliers qui sont déjà retombés cette semaine sous les 70 dollars le baril. Dans le même temps, si une large partie de la population mondiale devait à nouveau se confiner, cela pourrait accentuer la pression sur les chaînes d'approvisionnement et aggraver les pénuries de main-d'œuvre, notamment aux États-Unis, et pousser les prix et les salaires vers le haut. Bref, un vrai casse-tête pour les banquiers centraux, avant les réunions de politique monétaire de la mi-décembre, tant de la Federal Reserve que de la Banque centrale européenne.