Pour mieux dormir en ces temps chahutés

Les marchés sont plutôt déconcertants. Même les vétérans de la Bourse ne cachent plus leur circonspection. Philippe Gijsels, le chief strategy officer de BNP Paribas Fortis, fait partie de ceux-là. En début de semaine, dans une note, il faisait part de son grand étonnement de voir se dessiner depuis janvier une remontée en V sur les graphiques des Bourses mondiales. Après le plus mauvais mois de décembre en 100 ans, on vient de connaître le meilleur mois de janvier en 30 ans!