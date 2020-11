Prêts pour un retour dans les années 70?

En guise d'explications, on peut supposer que des forces séculaires sont en action comme la globalisation (des produits moins chers et des salaires plus bas dans les pays émergents) et les développements technologiques (avec l’effet du commerce électronique). Si à court terme, ces forces désinflationnistes ne devraient pas disparaître, à plus long terme, on peut se poser des questions, souligne Claudio Borio.

Alors imaginez un monde où la dette publique augmente (comme c’est le cas aujourd’hui), où la globalisation est en retrait (certaines entreprises veulent désormais réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine) et où l’État prend une place de plus en plus grande et où l’on se méfie des forces du marché (la pandémie renforce précisément le rôle de l’État). Imaginez aussi un monde où l’indépendance des banques centrales est de plus en plus mise à mal. On pense ici aux critiques répétées de Donald Trump à l'égard de la Fed, qualifiée d'ennemie de la nation. Dans un tel monde, l’incitation à créer de l’inflation serait plus grande, notamment pour alléger le poids des dettes. Dans un monde plus fermé et moins globalisé, il serait aussi plus aisé de faire remonter les prix, les firmes récupérant du « pricing power ».