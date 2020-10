Quand l'Europe boursière court après les Gafa

Plusieurs experts se sont penchés sur le malaise boursier européen. Le dernier d’entre eux est Patrick Artus de la firme Natixis qui se demande d’où vient cet attrait des investisseurs pour les actions US plutôt que pour les actions européennes. Il pointe plusieurs éléments. D’abord, jusqu’à 2013, des taux d’intérêt à long terme plus bas aux États-Unis . Ensuite, une progression plus rapide des bénéfices américains depuis 2010. Il y a aussi les perspectives de plus-values dues aux rachats d’actions aux USA. Enfin, le poids des valeurs technologiques constitue un facteur particulièrement important.

Le problème, c'est que la domination technologique n'est pas près de disparaître. Pour Philippe Gijsels de BNP Paribas Fortis, les "techs" sont à l’heure actuelle considérées comme une manière sûre d’investir dans l’univers des actions. Car si l'épidémie de coronavirus s’accélère à nouveau et/ou si la croissance déçoit, ces entreprises continueront à profiter de l’économie en mode "stay at home" (films et séries sur Netflix, visioconférences par Zoom, achats sur Amazon...) Oui, nous vivons une époque particulière, où les valeurs technologiques sont devenues des valeurs refuges…

Un troisième larron

Vincent Juvyns, "Global market strategist" de JP Morgan Asset Management, ne dit pas autre chose. Même si la banque est plus positive sur l'Europe depuis l’accord sur le plan de relance du 21 juillet, le moment n’est pas encore venu de voir l’Europe boursière surperformer, a-t-il confié à la tribune de l'Ecofin Club. Les actions technologiques américaines devraient continuer à profiter de la période du Covid. Si certaines valeurs US ont déjà fortement grimpé, la situation est toutefois plus saine que lors de la bulle technologique de 2000 dans la mesure où les "techs" d’alors reposaient sur des bases très fragiles. "Et, aujourd'hui, quand il y a parfois des exagérations, le marché les sanctionne", dit-il encore.