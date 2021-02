Qui sont les vrais coupables à Wall Street?

La politique de la banque centrale, le trading en ligne gratuit et l'attitude casino de certains investisseurs sont pointés du doigt.

L’émergence d’une nouvelle frange de "petits investisseurs 2.0" n’a pas fini de faire parler d’elle. Même si la bulle sur l’action GameStop s’est dégonflée cette semaine à New York, on voit mal ces petits investisseurs 2.0 disparaître subitement du paysage boursier. D’ailleurs, cette nouvelle donne que constitue la "démocratisation" des marchés est le résultat d’une succession d’événements au cours des dernières années. Et même des dernières décennies.

Il est clair que la période de confinement en 2020 a joué un rôle de déclencheur pour pas mal de petits investisseurs. Ces derniers, bloqués chez eux, ont découvert les joies du trading online. Ceux qui sont entrés sur le marché après le trou d’air qui est intervenu en février-mars ont même pu avoir l’impression d’un jeu "win-win", où rien ne pouvait leur arriver, la bourse battant record sur record. Ceci a été amplement facilité par les applications et plateformes de trading - Robinhood en tête - qui permettent d’effectuer des transactions gratuitement. En y ajoutant la puissance des réseaux sociaux et des forums de discussion sur Reddit, on a alors assisté à cet assaut en règle contre les fonds spéculatifs et leurs pratiques de "short selling". En particulier sur les actions que l’on appelle les "Baang stocks" pour BlackBerry, AMC Entertainment, American Airlines, Nokia et surtout GameStop. On se rend mieux compte que le monde a changé lorsque la chaîne financière CNBC en vient à interroger le rappeur Ja Rule sur les récents mouvements de marché!

Comme la Fed ne devrait pas changer sa politique de sitôt, une certaine spéculation va persister sur les marchés.

Mais il ne faut pas oublier un autre élément de fond dans cette saga: la politique ultra accommodante de la Federal Reserve (Fed) américaine. Les taux bas et les liquidités abondantes ont encouragé la spéculation. Et c’est un membre de la Fed qui l’affirme! Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas, a admis que la politique de la banque centrale a contribué à favoriser les excès sur les marchés financiers, dont cette frénésie d'achats sur GameStop.

Et comme la Fed ne devrait pas changer sa politique de sitôt, on peut supposer qu'une certaine spéculation va persister sur les marchés.

Les leçons de Jack