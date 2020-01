Si vous en avez assez des prophètes de malheur…

Les médias distillent trop de mauvaises nouvelles et donnent la parole de manière excessive aux pessimistes? Nous avons déniché pour vous un super-optimiste: l’économiste américain Ed Yardeni.

Vous en avez marre des prophètes de malheur, de tous ces gourous qui nous annoncent l’imminence d’une grande crise mondiale? Vous vous plaignez du fait que les médias préfèrent évoquer les mauvaises nouvelles plutôt que les bonnes? Eh bien, lisez cet article et profitez pleinement de cette bouffée d’optimisme offerte par l’économiste américain Edward Yardeni qui affiche plus de 40 ans d’expérience à Wall Street. Avant de fonder sa propre firme, Yardeni Research, il a travaillé à la banque centrale américaine et a été le stratégiste en chef de plusieurs institutions, dont Prudential et Deutsche Bank aux USA.

À la fin de l’année dernière, il était l’analyste le plus "bullish" (haussier) dans le tour de table de l’hebdomadaire financier Barron’s, prévoyant une hausse de 10% de l’indice boursier S&P 500 contre 4% pour la moyenne des analystes. Yardeni affiche une seule crainte. Si le marché haussier devait encore s’emballer, et si les 3.500 points pour le S&P 500 sont trop rapidement atteints (on se situe actuellement à environ 3.250 points), une correction n’est nullement à écarter. Un peu comme celle qui fut enregistrée à la fin 2018. Mais ce serait là, dit-il, une opportunité d’achat et non la fin du "bull market" (marché haussier). On vous le disait, cet homme est un optimiste de nature.

Pourquoi cette inquiétude?

Dans son livre "Predicting the markets", Yardeni explique cet optimisme par son enfance heureuse. Sa chanson préférée, on vous le donne en mille: "Don’t worry, be happy". Mais au lieu d’être heureux, la plupart des investisseurs sont inquiets la majeure partie du temps. Yardeni souligne que, dans les médias, les pessimistes reçoivent globalement davantage d’attention que les autres (mais pas dans L’Echo, cher Ed…), parce que les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes.

Or l’histoire nous montre que les stratégies optimistes fonctionnent mieux que les pessimistes. Quand il est arrivé à Wall Street en 1978, l’indice Dow Jones se situait à 1.000 points. Il est à près de 30.000 aujourd’hui.

Depuis la grande crise de 2008, on ne compte plus les prévisionnistes pessimistes qui ont prédit le pire: une désintégration de la zone euro, une crise de la dette en Chine, des guerres monétaires… Mais aucun de ces scénarios ne s’est concrétisé. Alors oui, bien évidemment, d’autres crises financières surviendront. Mais comme lors des crises précédentes, cela offrira, selon lui, des opportunités d’investissement.

Si les élections américaines sont devenues un motif d’inquiétude pour les marchés, ce n’est pas le cas pour Yardeni. Donald Trump a été un facteur de hausse sur les marchés (plus de 50% de progression depuis son élection) et il devrait le rester.

Les taux d’intérêt? Tant que l’inflation américaine demeure sous la barre des 2%, l’investisseur ne doit pas se faire du souci. La Federal Reserve (Fed) sera patiente avant de remonter ses taux directeurs, souligne-t-il.

Le coronavirus? C’est à surveiller bien sûr, mais les précédents épisodes d’épidémies (SRAS…) ont toujours été contenus avant d’exercer un impact majeur sur l’économie et les marchés. Et jusqu’ici, le coronavirus est moins mortel que les vagues de grippes saisonnières.

Alors, son conseil final est simple: "Soyez un optimiste, pas un pessimiste". Les périodes sombres pour la bourse sont toujours moins longues que les bonnes. Si vous devenez baissier, faites-le quand tout le monde est haussier.

Et n’oubliez pas de redevenir optimiste quand le pessimisme règne en maître.