Taux négatifs, bulles d'actifs… Et c'est reparti!

Jeudi prochain, c’est reparti du côté de Francfort. Christine Lagarde va piloter la première réunion de l’année du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). À cette occasion, elle devrait aborder les contours de la revue de la stratégie de la BCE promise cette année, un exercice qui n’a plus été réalisé depuis 2003. Une éternité. Car depuis lors, deux grandes crises ont secoué l’Europe: la crise bancaire et financière de 2008 et la crise de la dette de 2010-2012 qui a fait vaciller l’euro. Huit ans après le "whatever it takes" salvateur de Mario Draghi, la BCE cherche toujours désespérément à atteindre son objectif d’inflation.