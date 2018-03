Trump, Powell et les taux, cela devient beaucoup

Le problème pour l’économie et les marchés est que la malheureuse initiative protectionniste du Président américain intervient alors que les marchés digéraient à peine les premiers oraux du président de la Fed.

Les mesures annoncées par Donald Trump en matière de protectionnisme (lire en page 3) sont évidemment une mauvaise nouvelle pour l’économie globale et donc pour les marchés boursiers.

Historiquement, le protectionnisme n’a jamais été la panacée. Après la crise de 1929, il n’a fait que renforcer la dépression économique (et boursière). Plus près de nous dans le temps, on peut rappeler l’épisode des taxes à l’importation imposées sur l’acier par George Bush en 2002. Cette mesure, rappelle BNP Paribas Fortis, a suscité tant d’opposition et de ripostes de la part des partenaires commerciaux qu’elle a été démantelée un an après son introduction. Mais le mal était fait: les marchés d’actions ont régressé d’environ 30%.

Le problème pour l’économie et les marchés est que cette malheureuse initiative trumpienne (pas la première et sans doute pas la dernière) intervient alors que les marchés digéraient à peine les premiers oraux à Washington de Jerome Powell, le nouveau président de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Le nouveau gardien monétaire a soufflé le chaud et le froid. C’est ce que font généralement les banquiers centraux dignes de ce nom. Toutefois, les marchés ont eu l’impression que Powell se lâchait un peu de manière excessive sur le dynamisme de l’économie, ce qui pourrait accélérer le rythme de hausse des taux de la Fed. Les chances d’assister à quatre hausses de taux au lieu de trois cette année ont subitement augmenté.

Les marchés se posent aussi des questions sur l’affection que porte réellement Powell aux marchés financiers. Ses prédécesseurs étaient souvent considérés comme des "amis" des marchés, surtout Alan Greenspan et Ben Bernanke. Quand les marchés risquaient de s’enfoncer, ils évitaient de les heurter par leurs déclarations, voire les soutenaient implicitement en évitant de toucher aux taux d’intérêt, voire encore abaissaient ces derniers. C’est ce qui été appelé le "Greenspan ou Bernanke put". Contrairement à ses prédécesseurs, Powell n’est pas un économiste "pur jus", mais un juriste de formation. D’où les interrogations légitimes des investisseurs.

Un économiste de Goldman Sachs, Daan Struyven, est d’ailleurs d’avis que si les taux augmentent trop vite et si les taux américains à 10 ans devaient atteindre 4,5% à la fin de l’année, cela pourrait faire chuter la Bourse de 20 à 25%. On n’en est pas encore là, les taux US à 10 ans se situent à 2,85%, tiraillés entre les déclarations de Powell qui poussent les taux vers le haut et celles de Trump, qui les poussent vers le bas, car renforçant les chances d’une récession.

D’aucuns espèrent aussi que Jerome Powell a été bien briefé sur la crise de 1994. À l’époque, les taux de rendement à 10 ans, qui évoluent en sens inverse des cours des obligations, sont montés de 5,8% à 7,8% en l’espace d’un an aux USA. Un krach obligataire historique dû… à la Fed. Cette dernière a opéré pas moins de six hausses de taux cette année-là, faisant grimper son taux directeur de 3% à 5,50%. Et ces hausses avaient complètement pris les marchés à revers.

Similitudes

Ce qui est intéressant, c’est la similitude économique avec la situation d’aujourd’hui. Au début de l’année 94, les USA étaient déjà très avancés dans le cycle économique et envoyaient de premiers signaux de tensions inflationnistes potentielles (baisse du chômage…). À l’inverse, l’Europe sortait à peine de la récession et entrevoyait enfin une reprise. En dépit de cela, l’Europe a subi la hausse des taux de plein fouet par un effet de contagion. Les marchés boursiers européens ont perdu entre 7% (Bruxelles et Francfort) et 17% (Paris) alors que de manière surprenante le Dow Jones parvenait quand même à grignoter 2% sur l’année.