"Vous reprendrez des actions et un peu d'or?"

Certains investisseurs peuvent éprouver un certain vertige après les récents bonds des actions et du métal jaune. Mais ces deux actifs profitent toujours très amplement des taux qui demeurent au plancher.

L’anniversaire du week-end dernier est un peu passé inaperçu. Si ce n’est la référence signée par l’incontournable Bruno Colmant sur les réseaux sociaux. La commémoration sera sans doute très différente l’an prochain pour les 50 ans de la fin de la convertibilité du dollar en or, une étape majeure dans l’histoire financière. Mais curieusement de qui et de quoi parle-t-on aujourd’hui abondamment sur les marchés? Mais du dollar et de l’or, pardi !

En 1971, le dollar était (déjà) soumis à de fortes pressions baissières. Les banques centrales étrangères échangeaient de plus en plus massivement des dollars contre de l’or. Et les réserves de Fort Knox diminuaient à vue d’oeil.

Le vendredi 13 août 1971, deux hélicoptères décollent de la Maison-Blanche en direction de la retraite du président Nixon à Camp David. Parmi les nombreux conseillers présents, un certain Paul Volcker qui deviendra par la suite président de la Federal Reserve. Deux jours plus tard, le dimanche 15 août 1971, les hélicos sont de retour à Washington. À 20 heures, Richard Nixon apparaît à la télévision et annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. Stupeur générale. C’est le début de la fin des accords de Bretton Woods. Et surtout le début de l’instabilité sur les marchés financiers, une instabilité qui ne nous a plus quittés depuis lors.

Dollar et or en opposition

Quasiment cinquante ans plus tard, hasard de l’histoire, le billet vert est rudement mis sous pression (il est au plus bas depuis deux ans face à l'euro) et certains se demandent si le billet vert n’est pas engagé dans une phase de baisse plus structurelle. Quant au métal jaune, valeur refuge alternative évoluant en sens contraire du billet vert, il est plutôt étincelant. Même si l’once d’or est repassée nettement sous les 2.000 dollars, la progression depuis le début de l’année avoisine toujours les 25% à 30%. Cerise sur le gâteau : même Warren Buffett achète aujourd’hui du métal jaune! Or, l’oracle d’Omaha n’est pas précisément ce que l’on appelle un « gold bug », un adorateur de l’or, loin de là. Buffett a jeté son dévolu sur Barrick Gold, une action qui présente l’avantage de distribuer un dividende. Dans le même temps, il a soldé des positions dans des actions bancaires comme Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo.

D’aucuns ont immédiatement décelé dans ces mouvements une défiance vis-à-vis du marché boursier en général. Ce serait aller un peu vite en besogne. Si Buffett se désengage de valeurs bancaires qu’il juge plus risquées, il s’est en revanche renforcé dans Bank of America. Et l’or de Barrick va lui servir d’intéressante diversification. On voit en tout cas mal Buffett parier à la baisse sur « America Inc », surtout au moment où Apple, dont il détient plus de 5% du capital, bat tous les records. Sauf si Buffett était tenté par une prise de bénéfices...

Si vous étiez partis sur la planète Mars en février dernier, c’est comme si rien ne s’était passé.

C’est grâce aux valeurs technologiques que l’indice S&P500 est parvenu à effacer toutes ses pertes de la crise du Covid-19. Si vous étiez partis sur la planète Mars en février dernier, c’est comme si rien ne s’était passé. La bourse a chuté de 35% en février-mars avant de rebondir de 50%. C’est le rebond le plus rapide après un marché baissier. Visiblement, le marché veut croire à une issue heureuse dans cette crise, sous forme de la découverte d'un vaccin.