Banques: la revanche des mal-aimées?

De manière générale, les banques profitent des perspectives de reprise économique (et de l'espoir d'une courbe des taux d'intérêt plus pentue) . Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé le rebond de la croissance en 2021. Au premier trimestre, la plupart des banques européennes ont affiché des résultats supérieurs aux attentes. C’était notamment le cas de KBC. Plusieurs banques procèdent à des reprises de provisions dans la mesure où la situation des entreprises semble s'améliorer. Enfin, les restrictions sur les versements de dividendes devraient être levées en septembre (si la BCE en décide ainsi) . De quoi attirer les investisseurs.

Le secteur financier s’est toujours défendu de ne pas en faire assez, expliquant que dans une période d'incertitude économique, les entreprises investissent moins et donc que la demande de crédit est forcément plus faible. Pour prouver sa bonne foi, la fédération du secteur, Febelfin, met en avant le faible taux de refus de prêts par les banques.

La BNB rappelle que le cadre permettant d’octroyer des emprunts assortis d’une garantie de l’État est toujours opérationnel. Le mécanisme et d'ailleurs largement inutilisé. Et puis, il y a les six milliards d’euros de coussins de fonds propres libérés par les autorités prudentielles au début de la crise et qui demeurent disponibles en vue de constituer des provisions supplémentaires pour des pertes de crédit futures. Sans que cela ne menace pour autant la stabilité financière, précise la BNB.

Lors d'un webinaire, le message a encore été martelé par Jean Hilgers, le directeur de la BNB en charge du contrôle prudentiel. Invité à commenter le rapport de stabilité financière, le professeur Hans Degryse (KULeuven) a aussi diagnostiqué cet "attentisme" des banques pendant la crise. Les exigences de fonds propres ont été réduites mais ne sont pas vraiment utilisées par les banques, dit-il. Par ailleurs, les interventions gouvernementales ont été importantes à l'égard des entreprises et des ménages. Et ce "bail out" (sauvetage) des entreprises et ménages est indirectement aussi un "bail out" du secteur bancaire. Alors, si les banques n’étaient pas à l’origine de la crise, elles font partie de la solution, précise le professeur de finance.