La chasse aux records n’est pas terminée, mais…

Cette semaine a-t-elle marqué un petit tournant sur les marchés boursiers? C’est trop tôt pour le dire. On a tellement déjà affirmé que la chasse aux records boursiers devait marquer une pause qu’il convient de rester prudent. Les marchés ont en tout cas connu quelques ratés ces derniers jours, en raison de nouvelles inquiétudes concernant le coronavirus et de questions sur la soutenabilité du rebond de la croissance économique. Sans oublier que la Federal Reserve américaine semble petit à petit se décider à réduire ses achats d’actifs très prochainement (le fameux tapering). Ajoutez à cela la Chine qui émet des signaux inquiétants sur tous les fronts (coronavirus, croissance et durcissement du pouvoir chinois vis-à-vis des entreprises) et le tableau est quasiment complet. Mais, après tout, n’est-il pas normal que les indices reprennent leur souffle après une cavalcade de 17 mois qui a vu l’indice boursier américain Standard and Poor’s 500 rebondir de 100% depuis les plus bas niveaux enregistrés en mars 2020 et les indices européens avancer de 70% environ?