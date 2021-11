Tina va devoir résister aux variants du covid

C'est vrai, il n'y a guère d'alternative aux actions et le mantra Tina (there is no alternative) règne en maître sur les marchés. Mais il ne faudrait pas que les variants du covid viennent trop perturber l'atmosphère comme ce fut le cas ce vendredi.

C'est Jerome Powell, acte II. On l’a peut-être oublié mais lorsque Powell a pris possession du siège de président de la banque centrale américaine, le marché boursier a subi un "mini-krach". C’était le 5 février 2018. L'indice Dow Jones avait chuté de 6% en séance et clôturé sur une perte de 4,6%, soit une dégringolade de 1.175 points. À l'époque, on parlait de la guerre commerciale Chine-USA et également de remontée des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. On se situait peu avant un mouvement de resserrement monétaire initié par la banque centrale en mars 2018.

En 2021, on parle toujours de la Chine et des taux d’intérêt. Mais dans l’intervalle, le Covid-19 est passé par là, ce qui a redistribué pas mal de cartes. Les taux d'intérêt ont chuté, la bourse s'est envolée et l'inflation repointe le bout de son nez.

Les actions restent incontournables si Tina ("there is no alternative") parvient à résister aux variants du Covid-19.

Lors de notre événement Finance Avenue organisé samedi dernier à Bruxelles, les stratèges boursiers présents lors d’un débat sur les perspectives de 2022 se sont montrés plutôt optimistes. Certes, on n’atteindra peut-être pas les performances boursières de 2021 (plus de 20% de hausse depuis janvier) mais les actions restent incontournables. C'est la fameuse Tina, pour "there is no alternative", qui veille toujours sur les marchés dans un contexte où les taux d'intérêt restent bas. Lors de ce même débat, un sondage à main levée auprès d'une salle bien remplie a par ailleurs montré que nombreux sont les investisseurs à parier encore sur une hausse des marchés en 2022. Nombreux sont ceux aussi qui pensent qu'une correction boursière pourrait toutefois intervenir l'an prochain. En réalité, ce ce sont peut-être les mêmes qui s'expriment: ils pensent qu'après une correction, les actions pourront repartir vers le haut.

"Une correction de 10 à 15% ne serait pas une catastrophe" confie à ce propos Mikael Petitjean, professeur de finance à l'UCLouvain et à l'IESEG School of Management (Lille et Paris) et "chief economist" de Waterloo Asset Management. Lors d’une conférence organisée mardi par le cercle Ecofin Club à Bruxelles, Mikael Petitjean a jugé que Tina reste incontournable. Oui, l'inflation augmente, mais "ayons un peu de mémoire", dit-il. La déflation constituait encore la menace principale il y a un an à peine avec un pétrole qui se traitait à un prix négatif pour certains contrats à terme! Aujourd'hui, il n'y a pas matière à paniquer car la spirale prix-salaires n’a pas encore été enclenchée.

Le disco des années 70...

Selon lui, la comparaison avec les années 70 est donc erronée. "Le disco des années 70 n’est plus à la mode" (même si le groupe Abba est de retour en cette année 2021!). Explications. Dans les années 70, l’augmentation de l’inflation était due à un choc d’offre, aujourd’hui nous sommes dans un choc qui est avant tout un choc de demande. Dans les années 70, il y avait une indexation des salaires, même aux États-Unis. Ce n’est plus le cas et si cette indexation existe encore en Belgique, elle a été rabotée au fil du temps avec un réaménagement de l’indice. Dans les années 70, on exprimait des doutes sur l’efficacité de la politique monétaire, aujourd'hui les marchés font plutôt confiance aux banques centrales. À l'époque, la croissance du PIB était faible et le chômage augmentait, actuellement la croissance reste solide et on n'anticipe pas de remontée du chômage. Mikael Petitjean pointe encore le fait que "l’indice de la misère", soit l'addition de l’inflation et du chômage, était de 20% aux USA en 1975. Aujourd’hui, cet indice se situe à 10% environ.