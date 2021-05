Une vraie inflation... du mot inflation sur les marchés

Le mot "inflation" revient tous les jours dans les commentaires sur les marchés. On évoque même le spectre des années 1970, des années qui furent dramatiques pour l'économie, mais aussi pour les marchés boursiers.

Certains se demandent aujourd’hui si la Federal Reserve (Fed) américaine n’est pas en train de laisser la pâte de dentifrice sortir du tube . Et comme le disait un ancien président de la Bundesbank, une fois qu'elle est sortie du tube, il est impossible de l'y faire rentrer. Bref, l’inflation-dentifrice risque de ne plus être contrôlable. Ceci sous l’effet des politiques de relance, du rebond des matières premières, de certaines pénuries (semi-conducteurs)…

Certains agitent même le spectre de l’inflation des années 1970. Si ces années furent dramatiques économiquement, elles le furent aussi pour les marchés boursiers . Ainsi, le niveau atteint par l'indice Dow Jones en 1972 ne fut dépassé que dix ans plus tard, en 1982. En 1973-74, l’indice S&P 500 enregistra une chute totale de 48%, un marché baissier qui reste dans les annales.

Comme le souligne dans une note William De Vijlder, le chief economist du groupe BNP Paribas, l’inflation était toutefois déjà sur une tendance haussière, bien avant que ces chocs ne frappent l’économie américaine. Durant la première moitié des années 1960, l’inflation totale était inférieure à 2 %. À la fin de la décennie, elle avoisinait 6%. Elle allait ensuite grimper à 12% en 1974 (et même 15% en Belgique!) .

On sent d'ailleurs que la Fed se prépare petit à petit à un changement progressif de cap. C'est un des messages du compte-rendu du Comité monétaire de la fin avril, même si la prudence reste de mise pour ne pas déstabiliser les marchés comme ce fut le cas en 2013.

Dans l'intervalle, les analystes boursiers scrutent déjà les secteurs qui pourraient tirer leur épingle du jeu en cas de dérapage de l'inflation. Et de citer pêle-mêle l'immobilier, le secteur des métaux précieux, l'énergie, les banques (si elles profitent de la hausse des taux d'intérêt et de la pentification de la courbe des rendements) ou le secteur des biens de consommation pour les sociétés qui ont un pouvoir de fixer les prix et de répercuter la hausse de leurs coûts. Tout cet exercice sera peut-être inutile si Jerome Powell, le président de la Fed, réussit son pari. Récemment, il a affirmé qu'il avait parfaitement retenu les leçons des années 1960-70. C'est tout ce que l'on peut espérer...