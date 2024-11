COP16: les industries qui tirent profit de la biodiversité appelées à passer à la caisse

Le génome d'êtres vivants, une fois séquencé et numérisé (Digital Sequence Information, DSI), est une ressource précieuse pour la recherche et développement, notamment dans les secteurs de la pharmacie et des cosmétiques. Les entreprises et centres de recherche concernés devraient reverser une fraction de leurs bénéfices à ce nouveau "Fonds Cali". Le mécanisme est très souple, puisque les versements se feront sur base volontaire.