Climat: un verdict historique sur l’action des États européens

Les droits fondamentaux des Européens sont-ils bafoués par le manque d’action climatique de leurs États? La Cour européenne des droits de l’homme se prononce ce mardi.

L’arène est feutrée, mais le combat n’en est pas moins intense. Les États européens se seront battus bec et ongles face aux citoyens qui cherchent à faire admettre que leur action contre le réchauffement est insuffisante, et que cela constitue une atteinte à leurs droits fondamentaux. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), chargée de veiller au respect de la Convention éponyme, a jugé le sujet assez grave pour le soumettre à sa Grande Chambre. Les dix-sept juges rendent leur prononcé ce mardi: c’est la première fois que la CEDH statue sur le manque d’action climatique. Elle pourrait marquer un tournant pour la jurisprudence climatique à travers le continent.

Feux portugais

"Le Portugal est en train de devenir un pays au climat tropical, c'est très bizarre, et ça me fait vraiment peur." André dos Santos Oliveira Un des six jeunes portugais qui attaquent 32 États européens pour manque d'action contre le réchauffement.

D'une pierre, trois coups: les juges vont statuer sur trois affaires aux ressorts similaires. L’une a été initiée par un groupe de 2.500 femmes âgées (73 ans en moyenne). Préoccupées par les conséquences du réchauffement sur leurs conditions de vie et leur santé, elles ont attaqué la Suisse pour incurie.

La seconde émane d’un eurodéputé écologiste, Damien Carême, qui a attaqué la France pour les conséquences qu’une action insuffisante aura sur sa commune, Grande-Synthe, exposée aux inondations.

La troisième affaire est la plus médiatisée et la plus spectaculaire par le nombre d’États visés: Duarte Agostinho et ses pairs, six jeunes portugais âgés de 12 à 24 ans, s’en prennent en bloc à 32 États (les membres de l'UE, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et la Suisse).

Le point de départ de leur action, ce sont les incendies de forêt qui ont eu lieu en 2017 au Portugal, résultat du manque d’action climatique des États, selon les plaignants, qui les affectent directement. "Le Portugal est en train de devenir un pays au climat tropical, c'est très bizarre, et ça me fait vraiment peur, parce que je me demande ce qu'il se passera dans les années qui viennent, indiquait André dos Santos Oliveira, un des jeunes, lors d’une conférence de presse en ligne organisée avant le prononcé. Je vois bien que mon pays est très loin de prendre les mesures qui seraient nécessaires pour arrêter et en tout cas ralentir ces changements gigantesques."

"Une victoire dans une des trois affaires pourrait constituer le développement juridique le plus significatif sur le changement climatique depuis la signature de l'Accord de Paris." Jerry Liston Global Legal Action Network, avocat principal des jeunes portugais

Un pour tous, trois en un

L’originalité de la démarche portugaise tient en ce que les jeunes et leurs avocats du Global Legal Action Network (GLAN) ont décidé, en 2020, de saisir directement la CEDH sans passer par les juges portugais. En principe, la cour de Strasbourg ne peut être saisie que lorsque tous les recours internes sont épuisés, mais les plaignants ont justifié ce raccourci en estimant qu’attaquer individuellement chaque État aurait été disproportionné.

Cette stratégie donne énormément de visibilité à l’affaire, mais en réduit aussi les chances de succès, puisque la Cour ne se prononcera pas sur le fond si elle juge que la procédure n’est pas respectée. Les deux autres affaires compensent en quelque sorte le risque: "Une victoire dans une des trois affaires pourrait constituer le développement juridique le plus significatif sur le changement climatique depuis la signature de l'Accord de Paris", souligne Jerry Liston, avocat principal des jeunes portugais.

Sur le fond, les trois affaires suivent un plaidoyer semblable. Comme la Convention européenne des droits de l’homme, en vigueur depuis 1953, n’a pas de chapitre directement consacré à la protection de l’environnement, les requêtes portent essentiellement sur l’obligation des États à protéger effectivement le droit à la vie (article 2) et le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (article 8).

Vue en plein écran Six jeunes portugais, ici à Strasbourg en septembre 2023, ont porté plainte devant la CEDH, accusant 32 pays européens de ne pas agir face à la crise climatique. ©EPA-EFE

"Pas d’obligation de résultat"

Pour les États attaqués, rien, pour ainsi dire, ne tient la route dans la requête des six Portugais. Les requérants font valoir le "droit à la vie" que leur confère la Convention? Les États estiment que la mortalité liée à la chaleur, aux événements climatiques mortels ou aux feux de forêts liés au réchauffement climatique "n’établissent pas de tels risques" au sens de la convention.

Dans les observations communes transmises à la CEDH par l’administration belge (SPF Justice), on lit aussi que les États contestent les fondements scientifiques de la requête: quand les plaignants déplorent que les températures au-dessus de 40°C au Portugal soient devenues, et vont devenir, de plus en plus fréquentes, la défenderesse considère que ces projections "ne constituent pas des faits prouvés".

Quant à savoir si les États en font assez ou non pour lutter contre le réchauffement climatique, la défense souligne qu’ils ont déjà pris beaucoup de mesures, et que "s’il y a des obligations en vertu de la Convention, ce ne sont pas des obligations de résultats" et qu’être victime du changement climatique ne fait pas de vous une "victime d’actes ou omission" des États européens.

L’Union européenne en tant que telle n’est pas visée par ces affaires, mais la Commission s’est constituée partie tierce, et a également envoyé ses observations écrites, détaillant les mesures prises au niveau européen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, considérant qu’elles sont en ligne avec l'Accord de Paris, et ne violent pas la CEDH.

Un verdict qui pourrait faire date

"Si nous l'emportons, la décision sera équivalente à un traité régional européen liant 32 gouvernements d'un coup pour augmenter leur action climatique", Gerry Liston. Si la Cour donne raison aux plaignants dans au moins une des trois affaires, elle fera jurisprudence, ce qui renforcerait la position de ceux qui introduisent des plaintes au niveau national - à l'instar de l'Affaire climat, du nom de l'ASBL qui a obtenu gain de cause face à l'État belge en appel le 30 novembre dernier.

Les cours et tribunaux sont devenus un outil de choix pour les activistes du climat, et les démarches entreprises sont servies par une science capable d’établir de plus en plus finement des liens de causalité entre des événements climatiques locaux et le réchauffement global créé par les activités humaines.