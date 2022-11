Rencontrer Jean-Marc Jancovici, le président de The Shift Project, c'est ouvrir un livre sur un certain avenir énergétique de nos économies. Un avenir présupposant des revendications assumées, encensées par les uns, critiquées par les autres, mais toujours construites et référencées. Et qui n'hésitent pas à appuyer là où ça fait mal.