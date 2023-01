Cette difficulté paraît encore plus compliquée à gérer avec les véhicules électriques. Mais le problème est connu de tous, que ce soit au niveau du législateur européen ou des gestionnaires de réseau. Synergrid qui représente le secteur des gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité belges a estimé que la “part du réseau de distribution belge surchargé à cause des VE pourrait atteindre 5% en 2030 dans le pire des scénarios.

Face à ce problème, la clé semble donc se situer du côté des systèmes de recharge connectés et intelligents ainsi que d’autres politiques incitatives de recharge au “bon” moment. Et, bonne nouvelle, la plupart des bornes installées aujourd’hui sont déjà connectées.

Charger sa voiture électrique intelligemment

“En Wallonie, on nous dit souvent ‘il faut charger lentement‘ pour soulager le réseau. On interdit par simplicité, alors que nos solutions digitales sont déjà prêtes. 80% des bornes que nous installons sont déjà connectées. Avec les bonnes règles, on peut déjà piloter les bornes à distance”, détaille Nicolas Paris, Managing Director chez Electric by D'Ieteren.

Au niveau d’un ménage, une borne questionne d’ailleurs déjà l’installation électrique sur la capacité qu’elle peut déjà utiliser. Le faire au niveau d’un quartier ou à plus large échelle est donc tout à fait possible.

Le faire avec des règles plus claires sur les pics à éviter pour la recharge, de la tarification horaire, etc. est tout aussi faisable.

Les gestionnaires de réseau prônent aussi la recharge intelligente. “Un VE est à l’arrêt plus de 90% de la journée, alors que la recharge de sa batterie ne nécessite généralement que deux heures. Cela crée une opportunité d’optimiser le processus de recharge et permet de reporter la recharge plus tard dans la journée ou même au jour suivant si la capacité restante dans la batterie suffit à parcourir les trajets planifiés le jour même”, détaille ainsi Elia dans sa note de vision sur la mobilité électrique de 2020.

La société va plus loin et indique que si l’on déplace la recharge à des moments où le solaire et l’éolien produisent de manière importante, “le volume d’énergie renouvelable qui serait autrement perdu diminue de 1,4 à 1,7 TWh en 2030, soit la consommation annuelle de 600.000 véhicules électriques.“ Moins de pics veut dire également moins de production électrique à partir d’énergies fossiles.

En plus des véhicules, c’est néanmoins toute l’industrie qui va s’électrifier à l’avenir. La consommation électrique va augmenter, rappelle Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia.

Dans ce contexte, en se projetant dans un avenir riche en énergie renouvelable, les batteries, y compris celles des voitures, deviendront davantage un atout qu’un problème pour les réseaux électriques.

Les projections du nombre de voitures électriques viennent de la FEBIAC, d’Elia et d’Electrify.brussels. Les données de la carte des points de recharge datent de novembre 2022 et sont issues du Belgian Mobility Dashboard (FEBIAC, FEB).