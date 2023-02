Économie - 19/05/2022

Une aide internationale de grande ampleur

Les États-Unis votent le "Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2022", loi qui prévoit un financement d'urgence pour l'Ukraine de plus de 40 milliards de dollars pour "soutenir le peuple ukrainien et défendre la démocratie mondiale". Au total, en novembre 2022, le Kiel Institute for the World Economy a comptabilisé plus de 112 milliards d'euros d'aide internationale pour l'Ukraine.