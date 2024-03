Comment la Commission veut ponctionner Euroclear pour armer l'Ukraine

La Commission propose de saisir 97% des bénéfices exceptionnels que réalisent les dépositaires d'actifs gelés de la Banque centrale de Russie . La mesure porterait sur les montants accumulés à partir de la mi-février 2024, et permettrait de récolter 2,5 à 3 milliards d'euros cette année . Si la proposition est adoptée par les États membres, l'argent serait collecté deux fois par an, à compter de juillet, au profit de l'Ukraine.

Un mécanisme pour couvrir le risque légal

Entre le début de l'invasion russe et février 2024, ces bénéfices accumulés représentent "entre 6 et 10 milliards d'euros", selon une source à la Commission européenne. Ce montant doit permettre aux dépositaires centraux de faire face aux risques juridiques que la situation génère – plusieurs procès sont en cours, notamment en Russie.

En plus de ce solide matelas, la Commission propose de créer un tampon au sein du mécanisme de prélèvement des bénéfices: Euroclear pourra garder 10% de la contribution due à l'UE pour consolider son matelas de gestion des risques. "Cet argent pourra être utilisé si les pertes sont liées aux actifs gelés et à la guerre en Ukraine", précise une source européenne (le texte du projet n'est pas public). Le pourcentage pourrait fluctuer en fonction de l'évolution de l'appréciation du risque, mais en tout état de cause, le montant devra, s'il n'est pas utilisé, être restitué à l'Ukraine au plus tard à la fin de l'immobilisation des actifs russes – après la guerre, donc.